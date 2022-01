Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip | l’annuncio e il messaggio di commiato del concorrente

(Di lunedì 24 gennaio 2022)ha deciso di abbandonare definitivamente la Casa delVip. La sua serenità a livello fisico e mentale non gli consente di proseguire questa esperienza sino alla finale del 14 marzo: pertanto, nella puntata di questa sera, il giovane nuotatore ha preso la sua scelta. Prima dire il loft di Cinecittà, emozionante incontro con la sorella Jennifer nel giardino.si ritira dalVip:Alla fine la fatidica decisione diè arrivata nella puntata di questa sera: ilha deciso dire in via definitiva la Casa del...

GF Vip,e il sogno di tornare a camminare: 'Crederci in due è meglio che in uno'. Prima di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello durante la sera,ha avuto parole ...Trentasettesimo appuntamento con 'Grande Fratello Vip' , il reality show condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste.sta valutando l'ipotesi di concludere con qualche settimana di anticipo il suo splendido percorso all'interno del loft di Cinecittà. Come affronterà questa decisione Lulù Selassié? ...Manuel Bortuzzo abbandona il Gf Vip. Erano settimane che l'ex nuotatore aveva preannunciato la sua uscita. «La mia condizione fisica non mi permette di andare avanti».Il nuotatore ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip per motivi di salute, ma è il vincitore morale di questa edizione ...