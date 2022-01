Lo smacco dei berlusconiani | Rotondi | ' Siamo arrabbiati e lo saremo ancora a lungo'

Advertising

globalistIT : Non l'hanno presa benissimo, anche perché la figura è stata quella che è stata... - antiquensis : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @AnsaRomaLazio Grande uomo di grande spessore morale e culturale, stimato nel mondo.… - DigitalMatt3 : RT @andiamoviaora: Il governo dei migliori?? Draghi ormai nudo, continua ad affossare l'Italia e a pressare e discriminare il suo popolo.… - chetetuitti : Io per dare loro uno smacco non credo all’esistenza dei negazionisti. - LPincia : RT @andiamoviaora: Il governo dei migliori?? Draghi ormai nudo, continua ad affossare l'Italia e a pressare e discriminare il suo popolo.… -

Ultime Notizie dalla rete : smacco dei

Globalist.it

Voglio solo aggiungere che né in chat né altrove vi sono state criticheministri o di altri verso l'on. Tajani, che è stato superlativo, mettendo la faccia quasi da solo in una battaglia che per ...Si aprì sullo spinoso caso, per la notorietàsoggetti coinvolti e la 'pruderie' che l'... Il rancore dell'artista, tuttavia, non si placò, tanto gli era bruciato lo. Il volto della 'Medusa' (..."Alcuni giornali trattano come uno 'scoop' qualche nostro sfogo nella chat del gruppo ma non c'è bisogno di scrutare la chat, basta guardarci in faccia per capire quanto siamo arrabbiati, e quanto lo ...Meteo. I giorni della Merla. PRESSIONE IN AUMENTO MA CLIMA FREDDO. Dopo il possibile smacco che l'anticiclone dovrebbe subire a ridosso del weekend, per il passaggio di un fronte ...