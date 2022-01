LIVE Sinner-De Minaur 3-0, Australian Open in DIRETTA: prossimo avversario e ranking ATP. E che assegno per i quarti… (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIK Sinner CLASSIFICA JANNIK Sinner: QUANTE POSIZIONI GUADAGNA CON I QUARTI? QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK Sinner CON I QUARTI DI FINALE: assegno PESANTE… 10.06 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 10.05 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 7 ace a 9 in favore dell’azzurro mentre per l’Australiano ha trovato anche due doppi falli. 66% di prime trovate dal padrone di casa che ha vinto il 73% di punti con la prima e il 45% con la seconda salvando tre palle break su sei. 62% di prime per l’azzurro che ha vinto il 75% di punti con la prima e il 62% con la seconda salvando sette palle break su otto. 35 vincenti a 24 in favore dell’italiano con 30 errori ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIKCLASSIFICA JANNIK: QUANTE POSIZIONI GUADAGNA CON I QUARTI? QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIKCON I QUARTI DI FINALE:PESANTE… 10.06 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 10.05 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 7 ace a 9 in favore dell’azzurro mentre per l’o ha trovato anche due doppi falli. 66% di prime trovate dal padrone di casa che ha vinto il 73% di punti con la prima e il 45% con la seconda salvando tre palle break su sei. 62% di prime per l’azzurro che ha vinto il 75% di punti con la prima e il 62% con la seconda salvando sette palle break su otto. 35 vincenti a 24 in favore dell’italiano con 30 errori ...

