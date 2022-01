Le differenze tra The Gilded Age e Downton Abbey, secondo il creatore Julian Fellowes (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le analogie tra The Gilded Age e Downton Abbey non mancano: la nuova creatura del premio Oscar Julian Fellowes, destinata certamente ad attirare a sé gli amanti della saga in costume più premiata di sempre, ha certamente un terreno comune col primo grande successo televisivo dell’autore e produttore inglese, ma presenta anche delle differenze nel registro, oltre che nell’ambientazione. The Gilded Age e Downton Abbey sono nate in due momenti diversi ma in parte sovrapposti: Fellowes ha concepito il nuovo period drama, fresco di debutto su HBO, quasi un decennio fa, quando la popolarità della serie sui Crawley era all’apice. Sviluppata per la prima volta per la NBC, è passata a HBO e si appresta a conquistare il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le analogie tra TheAge enon mancano: la nuova creatura del premio Oscar, destinata certamente ad attirare a sé gli amanti della saga in costume più premiata di sempre, ha certamente un terreno comune col primo grande successo televisivo dell’autore e produttore inglese, ma presenta anche dellenel registro, oltre che nell’ambientazione. TheAge esono nate in due momenti diversi ma in parte sovrapposti:ha concepito il nuovo period drama, fresco di debutto su HBO, quasi un decennio fa, quando la popolarità della serie sui Crawley era all’apice. Sviluppata per la prima volta per la NBC, è passata a HBO e si appresta a conquistare il ...

