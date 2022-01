La Paganese ferma il Taranto allo Iacovone e trova un punto prezioso

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoper lacheilsull’1-1e resta aggrappata in classifica al Campobasso. Il primo tempo si chiude con i pugliesi in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Saraniti dopo l’atterramento di Falcone ad opera di Baiocco. All’11’ del secondo tempo lapareggia. Castaldo pesca in area Firenze che firma l’1-1. Nei minuti finali ilva vicinissimo al gol con Barone,to sulla linea di porta da Murolo. Poi è Ghisleni per gli ionici a provare la via del gol senza risultato.1-1: Chiorra, Versienti, Zullo, Benassai, Ferrara (25’st De ...

... lo stato di forma della squadra,da un mese, come tutti in terza serie, l'inserimento del ... Più di tre mesi e mezzo dall'ultima e unica affermazione casalinga, contro la. I problemi ...... la terza divisione infatti èda tempo, il Covid ha presentato il conto e la Lega Pro ha ...FINALE Monterosi Potenza 3 - 1 RISULTATO FINALE Picerno Turris 0 - 1 RISULTATO FINALE Taranto1 ...La Serie C torna in campo dopo un mese di pausa con un 23mo turno in cui non sono mancati certamente i gol. Come quelli del girone C, in cui il Bari è stato ...La Paganese è pronta ad accogliere un giocatore di Serie A: un colpo proveniente dall'Atalanta. La notizia dell'avvenuto ...