La Cedu condanna l'Italia per maltrattamenti su un detenuto: "In un carcere regolare nonostante i gravi problemi psichici" (Di lunedì 24 gennaio 2022) È stato trattenuto in una prigione ordinaria nonostante le indicazioni dei tribunali nazionali e poi della Corte europea dei diritti umani che chiedevano il trasferimento una una struttura dedicata alle persone con gravi problemi psichiatrici. Così la Cedu ha condannato l'Italia per maltrattamenti nei confronti di Giacomo Seydou Sy, un cittadino italiano nato nel 1994, residente a Mazzano Romano, che soffre di turbe della personalità e bipolarismo. Adesso, secondo quanto disposto dalla sentenza della Corte, lo Stato dovrà versargli un risarcimento di 36.400 euro. Sy è stato più volte accusato di molestie alla sua ex compagna, resistenza a pubblico ufficiale e furto. Ma di questi reati l'uomo, considerato "socialmente pericoloso", è stato ritenuto consapevole solo ...

