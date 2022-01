(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’allenatore dell’è risultatoal. Lo ha annunciato il club nerazzurro con una nota sul proprio sito ufficiale. “FCnazionale Milano comunica cheè risultatoa un tampone di controllo effettuato in data odierna. Il tecnico seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Simone Inzaghi è risultato positivo ad un tampone di controllo effettuato in data odierna ?? - Inter : ?? | VITTORIA ?? La gioia di mister Simone Inzaghi e dei suoi ragazzi #InterVenezia #FORZAINTER ???? - Inter : ??? | MISTER ???? Le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria sul Venezia ?? - Wazza_CN : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Simone Inzaghi è risultato positivo ad un tampone di controllo effettuato in data odierna ?? - cn1926it : UFFICIALE – #Inter, Simone #Inzaghi positivo al #Covid: le condizioni del tecnico -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Simone

In caso di vittoria nel derby, infatti, la squadra diInzaghi metterebbe davvero la ...: rispunta la pista Caicedo L'infortunio sofferto da Correa in Coppa Italia mette i nerazzurri in ...L'allenatore dell'Inzaghi è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato il club nerazzurro con una nota sul proprio sito ufficiale. 'FC Internazionale Milano comunica cheInzaghi è risultato ...Con un comunicato ufficiale, l’Inter rende nota la positività al Covid dell’allenatore Simone Inzaghi. Di seguito, la breve nota della società nerazzurra: “FC Internazionale Milano comunica che Simone ...L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato il club nerazzurro con una nota sul proprio sito ufficiale. "FC Internazionale Milano comun ...