Il giallo dell' ex macellaio scomparso da più di un mese | ' Forse sbranato dai suoi sette cani'

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Le indagini in corso sulla scomparsa di Edoardo Serra, ex77enne, di cui non si hanno più notizie da oltre un, lasciano spazio a ipotesi tragiche. L'uomo viveva a Sinnai, piccolo comune ...

Non avendo elementi che portano alla pista dell'omicidio, gli inquirenti hanno ipotizzato che l'anziano sia rimasto vittima di un malore e che il cadavere sia stato poi sbranato dai suoi sette cani.

Le indagini in corso sulla scomparsa di Edoardo Serra, ex macellaio 77enne, di cui non si hanno più notizie da oltre un mese, lasciano spazio a ipotesi tragiche. L'uomo viveva a ...