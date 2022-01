(Di lunedì 24 gennaio 2022) La curva ha invertito la tendenza, lieve diminuzione anche per i ricoveri in terapia intensiva. Salgono ancora i decessi, che sono 345 al giorno. E da oggi sono entrate in arancione Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Piemonte mentre Puglia e Sardegna, sono passate in...

Advertising

raspa90 : RT @eziomauro: I dati settimanali: le 11 Regioni dove calano i positivi trainano i numeri nazionali - repubblica : RT @eziomauro: I dati settimanali: le 11 Regioni dove calano i positivi trainano i numeri nazionali - eziomauro : I dati settimanali: le 11 Regioni dove calano i positivi trainano i numeri nazionali - repubblica : I dati settimanali: le 11 Regioni dove calano i positivi trainano i numeri nazionali [di Michele Bocci] - drubald : RT @maxdantoni: Sulla mortalità 2022 non ci sono ancora i dati ISTAT. Vorrei però riproporvi il grafico deli anni 2015-2021. Il gennaio d… -

Ultime Notizie dalla rete : dati settimanali

La Repubblica

... per una sanzione da oltre 1.000 euro inviata dall'Istat per il ritardo nell'invio di alcuni...amministrativa e un operaio oltre a un responsabile dell'ufficio tecnico per otto oree ...... Roberto Speranza, alla luce deidell'ultimo monitoraggio relativo all'andamento della ... del 15% in area medica e dei 50 casiogni 100mila abitanti). Puglia in zona gialla: le regole ...(Reuters) - Renault SA, Nissan Motor Co e Mitsubishi Motors Corp hanno in programma di triplicare gli investimenti al fine di sviluppare veicoli elettrici (Ev) in maniera congiunta, secondo quanto rif ...PALERMO (ITALPRESS) - Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 48.984, il 33% in meno rispetto alla settimana ...