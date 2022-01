Highlights Medvedev-Cressy | Australian Open 2022 VIDEO

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Glidi6-2 7-6(4) 6-7(4) 7-5, sfida valevole per gli ottavi di finale degli. Vittoria in quattro set per il russo, che fatica più del previsto contro la rivelazione di questoma accede comunque ai quarti di finale. Il suo prossimo avversario sarà Felix Auger-Aliassime, che ha sconfitto sempre in quattro set Marin Cilic. SportFace.

Ubitennis : Australian Open, gli highlights di Kyrgios-Medvedev: 'A Nick interessa il colpo precedente, a me il prossimo' [VIDE… - oktennis : Le sconfitte a sorpresa di Muguruza e Konteveit, il big match Medvedev-Kyrgios, il ko di Murray e tanto altro negli… - giacomo1994_ : Ho visto gli highlights di Nadal del primo turno dell'Australian Open e, nonostante l'avversario, si vede che quest…

... PROGRAMMA E TV L'atteso e importante confronto trae Auger - Aliassime andrà in scena ... In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti epost -...Glidi- Kyrgios 7 - 6(1) 6 - 4 4 - 6 6 - 2 , sfida valevole per il secondo turno degli Australian Open 2022 . Il russo ha disputato un match di altissimo livello andando ad ...Gli highlights di Medvedev-Cressy, sfida degli ottavi di finale degli Australian Open 2022 vinta in quattro set dal tennista russo.Tennis | Eurosport, Video | La vittoria di Shapovalov su Zverev, quelle di Nadal e Monfils. Tutti gli ottavi femminili a partire da Barty-Anisimova.