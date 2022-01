Guendalina Tavassi, la brutale aggressione: il ricovero in ospedale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ancora una volta Guendalina Tavassi sta subendo degli attacchi, anche se ad andarci di mezzo è stato il fidanzato. Cos’è successo alla coppia? Sembra che al peggio non ci sia mai fine, visto che la ex gieffina continua ad avere problematiche di violenza intorno a lei. Infatti, il fidanzato di Guendalina Tavassi, Federico Perna, ha subito un’aggressione molto violenta. Al momento, si stanno ricostruendo i fatti, ma sembra ci sia una versione che è attinente al brutto momento trascorso dalla donna negli ultimi anni. Guendalina Tavassi al Venice Film fest (GettyImages)Lei è la famosa ex gieffina, che a colpi di bellezza, seduzione e tanto carattere romanesco ha fatto la sua fortuna in tv, anche dopo il reality. Effettivamente, la donna viene spesso ... Leggi su topicnews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ancora una voltasta subendo degli attacchi, anche se ad andarci di mezzo è stato il fidanzato. Cos’è successo alla coppia? Sembra che al peggio non ci sia mai fine, visto che la ex gieffina continua ad avere problematiche di violenza intorno a lei. Infatti, il fidanzato di, Federico Perna, ha subito un’molto violenta. Al momento, si stanno ricostruendo i fatti, ma sembra ci sia una versione che è attinente al brutto momento trascorso dalla donna negli ultimi anni.al Venice Film fest (GettyImages)Lei è la famosa ex gieffina, che a colpi di bellezza, seduzione e tanto carattere romanesco ha fatto la sua fortuna in tv, anche dopo il reality. Effettivamente, la donna viene spesso ...

Advertising

jolejole31 : @VikyD16 @meelamento Tra #Soleil e @EliaAntonella una bella lotta per il personaggio più cattivo, provocatore, ana… - infoitcultura : Isola dei famosi, la terza coppia: Guendalina Tavassi e Floriana Secondi - infoitcultura : Isola dei famosi 2022, Guendalina Tavassi: età, quanti figli ha, ex marito, aggredita - zazoomblog : Aggredito il compagno di Guendalina Tavassi: finisce in ospedale - #Aggredito #compagno #Guendalina - CouchPotato7 : @iOpinionistaWeb Dayane quella che pare Pink (com'è che si chiamava? È del nip) guendalina tavassi(trashissima??) El… -