Gioco illegale e mancati introiti per le casse erariali: presto nuove norme per l’online? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Saranno presto in vigore delle nuove norme che regolamenteranno in maniera ancor più dettagliata il Gioco online? È questa la sensazione dopo le parole Arjan van ‘t Veer, ovvero il segretario generale della European Lotteries, organizzazione che si occupa di tutte le lotterie nazionali con vincite in denaro. Vediamo nel dettaglio. Il Parlamento europeo si muoveStando alle parole di Van ‘t Veer, i membri della European Lotteries stanno facendo di tutto per cercare di contrastare il Gioco illegale, in modo tale anche da proteggere i consumatori. Ci sono già una serie di disposizioni nuove che potrebbero entrare in vigore entro il 2023 e che possono essere molto utili in tal senso. Al Parlamento europeo è stata già fatta una votazione in merito, per quanto riguarda il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sarannoin vigore delleche regolamenteranno in maniera ancor più dettagliata ilonline? È questa la sensazione dopo le parole Arjan van ‘t Veer, ovvero il segretario generale della European Lotteries, organizzazione che si occupa di tutte le lotterie nazionali con vincite in denaro. Vediamo nel dettaglio. Il Parlamento europeo si muoveStando alle parole di Van ‘t Veer, i membri della European Lotteries stanno facendo di tutto per cercare di contrastare il, in modo tale anche da proteggere i consumatori. Ci sono già una serie di disposizioniche potrebbero entrare in vigore entro il 2023 e che possono essere molto utili in tal senso. Al Parlamento europeo è stata già fatta una votazione in merito, per quanto riguarda il ...

Advertising

PanzerottiI : @eddyveerus In questa squadra Cancelo sarebbe stato illegale, molto più di Hakimi, più adatto al gioco di Conte - giacomo1994_ : @nickkwolff Per me è più bello il secondo. Sono d’accordo sul primo, ma il velo a disorientare Rodriguez e la fucil… - EuropeLotteries : RT @GiocoNews_it: Nuove regole digitali Ue, El: 'Più agevole lotta al #gioco online illegale' #Dsa @EuropeanParl @EuropeLotteries https:… - GiocoNews_it : Nuove regole digitali Ue, El: 'Più agevole lotta al #gioco online illegale' #Dsa @EuropeanParl @EuropeLotteries - PressGiochi : Digital Services Act. European Lotteries: bene disposizioni del PE contro il gioco online illegale:… -