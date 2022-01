GF Vip, altri tre uomini nella Casa: i papabili concorrenti (Di lunedì 24 gennaio 2022) I papabili 3 nuovi concorrenti del GF Vip La Casa del GF Vip potrebbe accogliere molto presto dei nuovi concorrenti. Si tratta di tre uomini in grado di scatenare importanti dinamiche all’interno del gioco. E chissà non possano anche conquistare il cuore di qualche inquilina. Sicuramente cattureranno l’attenzione delle concorrenti, del pubblico di Canale 5 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 24 gennaio 2022) I3 nuovidel GF Vip Ladel GF Vip potrebbe accogliere molto presto dei nuovi. Si tratta di trein grado di scatenare importanti dinamiche all’interno del gioco. E chissà non possano anche conquistare il cuore di qualche inquilina. Sicuramente cattureranno l’attenzione delle, del pubblico di Canale 5 L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

StefaniaOliva8 : @ferrybanana @Jan98209114 Chi vivrà vedrà, sempre se avrà occhi per vedere...Sassoli è il primo morto vip per danno… - Humana83 : Sono andate a veder la Guenda a Teatro: la David miss Italia e la Elia ?? poi Carlotta del GF che in casa arrivò tem… - GioCellRed : @giovanni_bread Mi sento male almeno più vip degli altri 2 che pure devono entrare - FrancoMater2 : @andreapezzi @VesuvioEtna83 L'italia è un laboratorio sociale caro Andrea. È stato scelto apposta per sperimentare… - SoniaSognaSegni : @annalisa673 @CaliforniaPrune @A_che_livello_ Io la seguo, ma non perchè mi piace, lo faccio perchè NON mi piace ma… -