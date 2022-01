Gf Vip 6 LIVE | putiferio in studio tra Signorini e il vippone L’attore sulla graticola

(Di martedì 25 gennaio 2022) Prosegue la puntata del Gf Vip 6.si confronta con alcuni vipponi che non gliele mandano a dire. Barù scatena l’ovazione del pubblico. Delia è messa davanti alla scelta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

CIAfra73 : Live 24 gennaio 2022 · #GFVip, trentasettesima puntata. Il #GrandeFratelloVip 6 è condotto da Alfonso Signorini, ... -

Ultime Notizie dalla rete : Vip LIVE

ultimaparola.com

Diretta Grande Fratello2021: commentotrentasettesima puntata 24 gennaio 2022 La serata continua con Soleil Sorge al centro delle attenzioni di tutti i concorrenti, Alfonso Signorini ha voluto anche far vedere all'...IT 20:40 - STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE DELL'INSCIENZA 21:20 - GRANDE FRATELLOItalia 1 18:22 - STUDIO APERTO18:29 - METEO 18:30 - STUDIO APERTO 18:59 - STUDIO APERTO MAG 19:30 - C. S. I. ...Grande Fratello Vip 2021, nomination: i concorrenti nominati oggi, 24 gennaio 2022, al termine della puntata. Scopri di più, le info ...Ogni puntata live del GF Vip è piena di sorprese e a questo ci siamo già abituati, tra battibecchi e liason che tengono banco in questa edizione. Ma questa volta il Tweet è molto più pesante: Alex bel ...