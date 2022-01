Ferrari, è già aria di 2022: Leclerc e Sainz in pista con la SF21. Esordio di Shwartzman (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il 2022 della Ferrari inizia questa settimana sul circuito di Fiorano. Non è ancora arrivato il momento della nuova monoposto, ovviamente, quella si vedrà nella presentazione del 17 febbraio. Ma per ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ildellainizia questa settimana sul circuito di Fiorano. Non è ancora arrivato il momento della nuova monoposto, ovviamente, quella si vedrà nella presentazione del 17 febbraio. Ma per ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ferrari, è già aria di 2022: Leclerc e Sainz in pista con la SF21. Esordio di Shwartzman - Gazzetta_it : Ferrari, è già aria di 2022: Leclerc e Sainz in pista con la SF21. Esordio di Shwartzman - mastef2_massimo : @mgmaglie Vorrei già poter aprire il Ferrari ma prudentemente mi astengo, per il momento. - guirav : @mferrari961 @acmilan Ma Vittoria Ferrari non sarebbe un bel titolo per la formula1 che manca da troppo? Il Milan h… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (IMSA | Daytona-Roar duro per le Ferrari, il BoP fa già discutere) è stato pubblicato… -