Eurovision 2022 | Pausini e Cattelan tra i conduttori | l’annuncio a Sanremo

Leggi su dilei

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Manca solo un giorno al passaggio di consegne dell’tra le città di Rotterdam e Torino – un ritorno in Italia finalmente possibile grazie alla vittoria dell’anno scorso dei Måneskin – e già si vociferano i nomi dei (presunti?)scelti per l’evento musicale internazionale più amato. Due nomi celebri (quasi) certi e uno ancora in forse: chi sono i prescelti per quest’anno? La curiosità regna sovrana.: i nomi deiufficiale dovrebbe arrivare proprio sul palco dila settimana prossima, probabilmente durante la seconda serata al momento dell’ospitata di Laura, ma fonti ben informate hanno deciso di soddisfare la sete di sapere dei curiosi anticipando qualche nome ...