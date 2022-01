Edilizia: Regione Toscana approva prezzario 2022 (più spese al 16%) (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il prezzario, normalmente utilizzato da tutte stazioni appaltanti pubbliche (Comuni, Consorzi, Asl, ecc.) lo scorso anno ha trovato applicazione per la prima volta, oltre che per i lavori pubblici anche per quelli privati. «Si tratta - ha spiegato il presidente Eugenio Giani - di un importante strumento a disposizione degli Enti pubblici e dei cittadini, per la definizione degli appalti e per la congruità dei prezzi ai fini delle detrazioni fiscali» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il, normalmente utilizzato da tutte stazioni appaltanti pubbliche (Comuni, Consorzi, Asl, ecc.) lo scorso anno ha trovato applicazione per la prima volta, oltre che per i lavori pubblici anche per quelli privati. «Si tratta - ha spiegato il presidente Eugenio Giani - di un importante strumento a disposizione degli Enti pubblici e dei cittadini, per la definizione degli appalti e per la congruità dei prezzi ai fini delle detrazioni fiscali» L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Edilizia: Regione Toscana approva prezzario 2022 (più spese al 16%) - UpiToscana : Venerdì 28 gennaio alle ore 12.00 scade il termine per la raccolta della @regionetoscana dei fabbisogni del patrimo… - Puglianews24I : Prorogata la scadenza per la candidatura dei Comuni al bando gestito dalle Regioni per l’edilizia scolastica “Per… - SarahBovini : RT @Unioncamere_Pie: Ponteggi e palazzi impacchettati, l’edilizia fa da traino alla ripresa ??????? Unioncamere: “Merito degli incentivi”. N… - Unioncamere_Pie : Ponteggi e palazzi impacchettati, l’edilizia fa da traino alla ripresa ??????? Unioncamere: “Merito degli incentivi”… -