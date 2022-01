De Siervo: “A febbraio stadi al 50%” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Luigi De Siervo sulla capienza degli stadi in Italia L’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport, per parlare dello stato di salute del calcio italico. Tra gli argomenti toccati anche quello della capienza degli stadi che da febbraio dovrebbe tornare al 50% con la speranza che presto si possa aumentare ulteriormente la soglia. “La delibera dell’Assemblea riguardava le giornate di gennaio, per cui da febbraio torneremo certamente al 50%, ma, col supporto del sottosegretario Vezzali ci aspettiamo di salire subito dopo al 75 o poi al 100% come già avviene in Inghilterra. Oltre al danno economico l’assenza di pubblico è anche un danno sportivo. Pensiamo al ritorno delle Coppe Europee, con le nostre formazioni che si ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Luigi Desulla capienza degliin Italia L’amministratore delegato della Serie A Luigi Deha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport, per parlare dello stato di salute del calcio italico. Tra gli argomenti toccati anche quello della capienza degliche dadovrebbe tornare al 50% con la speranza che presto si possa aumentare ulteriormente la soglia. “La delibera dell’Assemblea riguardava le giornate di gennaio, per cui datorneremo certamente al 50%, ma, col supporto del sottosegretario Vezzali ci aspettiamo di salire subito dopo al 75 o poi al 100% come già avviene in Inghilterra. Oltre al danno economico l’assenza di pubblico è anche un danno sportivo. Pensiamo al ritorno delle Coppe Europee, con le nostre formazioni che si ...

