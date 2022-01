Covid, l’ad di Pfizer Bourla: “Spero che avremo un vaccino da fare una volta all’anno e che copra Omicron e le altre varianti” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un vaccino da fare una volta l’anno e che copra la variante Omicron e tutte le altre mutazioni di Sars Cov 2. L’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, in una intervista alla tv israeliana Channel 12 news ha spiegato che i booster a intervalli brevi non sarebbero “un buon scenario. Spero che avremo un vaccino da fare una volta all’anno, è più facile convincere le persone a farlo”. La settimana scorsa proprio da Israele sono arrivati i risultati preliminari di uno studio che ha dimostrato – anche se su piccoli numeri – che la quarta dose di vaccino non protegge dal contagio di Omicron. Il booster ulteriore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Undaunal’anno e chela variantee tutte lemutazioni di Sars Cov 2. L’amministratore delegato di, Albert, in una intervista alla tv israeliana Channel 12 news ha spiegato che i booster a intervalli brevi non sarebbero “un buon scenario.cheundauna, è più facile convincere le persone a farlo”. La settimana scorsa proprio da Israele sono arrivati i risultati preliminari di uno studio che ha dimostrato – anche se su piccoli numeri – che la quarta dose dinon protegge dal contagio di. Il booster ulteriore ...

