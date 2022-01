Covid: Francia, entra in vigore il Super green pass (Di lunedì 24 gennaio 2022) Criticato, osteggiato, infine approvato dal Parlamento e convalidato dal Consiglio costituzionale, è entrato questa mattina in vigore in Francia il nuovo "pass vaccinale", equivalente al Super green ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Criticato, osteggiato, infine approvato dal Parlamento e convalidato dal Consiglio costituzionale, èto questa mattina ininil nuovo "vaccinale", equivalente al...

Advertising

TgLa7 : ??#Covid, Francia: 464.769 casi, è nuovo record assoluto?? - Agenzia_Ansa : Covid, focolaio a Hong Kong tra 2mila criceti. In Sudafrica a rischio i felini negli zoo. In Israele 130mila contag… - TgLa7 : #Covid: dopo 36 ore dibattito, #Francia approva pass vaccinale - GPTurchi : RT @ChanceGardiner: Giovanna Botteri: “Ho avuto il COVlD in Francia, sono stata male, ma i VACClNl mi hanno salvata.” È stata MALE, ma i… - PuntoCriticoWeb : RT @ChanceGardiner: Giovanna Botteri: “Ho avuto il COVlD in Francia, sono stata male, ma i VACClNl mi hanno salvata.” È stata MALE, ma i… -