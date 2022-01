Berrettini-Monfils | quando si gioca | data | orario e dove vedere in diretta tv i quarti di finale degli Australian Open 2022

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ci siamo, martedì 25 gennaio ci saranno ididei tabelloni di singolare, maschile e femminile,e presto scenderà in campo l’italiano Matteo, che se la dovràcon il francese Gael, numero 17 del tabellone. View this post on Instagram A post shared by Matteo(@matsila gara La gara si disputerà martedì 25 gennaio, ma ancora non è stato rilasciato l’ordine di gioco. Quello che è certo è che l’azzurro Matteo ...

, i precedenti, che ha iniziato la stagione in grande spolvero con il successo ad Adelaide (11esimo titolo in Carriera), ha raggiunto i quarti per la seconda volta in 17 ...Già, facile no? E allora: adesso che Matteo troverà il francese, si comincia a sfogliare il libro dei sogni. Per dire: Sinner (e a propositoha detto: "La nostra competizione aiuta ...Ci siamo, martedì 25 gennaio ci saranno i quarti di finale dei tabelloni di singolare, maschile e femminile, degli Australian Open e presto scenderà in campo l’italiano Matteo Berrettini, che se la ...Australian Open, Matteo Berrettini per raggiungere la semifinale deve superare l'ostacolo Gael Monfils, il francese incontrato già lo scorso anno ...