Arriva 'AppScoltami', l'app per le persone con Hiv che facilita l'empatia con il medico (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un'App che facilita la connessione con il medico, l'ascolto e la presa in carico dei pazienti con Hiv. Si chiama 'AppScoltami' (disponibile per smartphone Android e iOS) ed è stata ideata dall'EngageMinds Hub dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con le associazioni pazienti Asa, Nadir, Nps e Plus e il supporto non condizionante della Fondazione Msd. l'applicazione – spiega una nota – vuole essere uno strumento digitale che offre soluzioni concrete, di facile utilizzo. Seguendo un percorso molto semplice e rispondendo a delle domande, i pazienti ottengono una 'fotografia' del loro sentire, della propria qualità di vita percepita. E ogni volta che la utilizzano avranno il polso della situazione, in modo da poter rendere tangibile l'intangibile: uno stato d'animo, un'emozione, una ...

