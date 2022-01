Amici 21 fa il botto il 23 gennaio: boom di ascolti, Domenica IN battuto (Di lunedì 24 gennaio 2022) Questa settimana è Maria de Filippi la regina della Domenica. Solo sette giorni fa commentavamo gli ascolti in calo di Amici 21, scrivendo che forse, serviva qualcosa di diverso, non le solite classifiche e le sfide che vanno avanti da settembre. Ma a quanto pare, ci sbagliavamo, visti i numeri da record che ieri, il talent di Canale 5 ha incassato. Oltre 3,5 milioni di spettatori per la puntata del 23 gennaio 2022 di Amici, nonostante Rai 1 si difenda benissimo con Mara Venier che in particolare, nella prima parte del pomeriggio, tiene testa alla sua amica Maria. Questa volta però è la De Filippi ad avere la meglio, contro una puntata di Domenica In un po’ moscetta, probabilmente, per i gusti del pubblico. Ma vediamo i numeri di questa Domenica, con i dati auditel ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 24 gennaio 2022) Questa settimana è Maria de Filippi la regina della. Solo sette giorni fa commentavamo gliin calo di21, scrivendo che forse, serviva qualcosa di diverso, non le solite classifiche e le sfide che vanno avanti da settembre. Ma a quanto pare, ci sbagliavamo, visti i numeri da record che ieri, il talent di Canale 5 ha incassato. Oltre 3,5 milioni di spettatori per la puntata del 232022 di, nonostante Rai 1 si difenda benissimo con Mara Venier che in particolare, nella prima parte del pomeriggio, tiene testa alla sua amica Maria. Questa volta però è la De Filippi ad avere la meglio, contro una puntata diIn un po’ moscetta, probabilmente, per i gusti del pubblico. Ma vediamo i numeri di questa, con i dati auditel ...

