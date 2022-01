Al Quirinale una figura all’altezza di Mattarella, dice Teresa Bellanova (Di lunedì 24 gennaio 2022) Senatrice Teresa Bellanova, non le chiedo un pronostico sul nome… Ecco, bravo. …ma sui tempi: quando si chiude secondo lei? Per come si sono messe le cose, non prima di giovedì. E speriamo che la quarta votazione sia quella buona. Purtroppo siamo dentro una fase di grande frantumazione del sistema politico e, diciamo la verità, anche di crisi di leadership dei partiti: ci sono leader che non possono parlare a nome della propria forza politica, lo abbiamo visto con Giuseppe Conte che la mattina ha proposto una donna mentre la sera i suoi parlamentari hanno indicato Mattarella. Oppure prendiamo il centrodestra che sembra puntare a dare l’idea di essere unito più che a fare una proposta. A proposito, che cosa dice della ritirata di Berlusconi? Era già scritta. Ha voluto credere a quello che gli hanno fatto credere e che ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Senatrice, non le chiedo un pronostico sul nome… Ecco, bravo. …ma sui tempi: quando si chiude secondo lei? Per come si sono messe le cose, non prima di giovedì. E speriamo che la quarta votazione sia quella buona. Purtroppo siamo dentro una fase di grande frantumazione del sistema politico e, diciamo la verità, anche di crisi di leadership dei partiti: ci sono leader che non possono parlare a nome della propria forza politica, lo abbiamo visto con Giuseppe Conte che la mattina ha proposto una donna mentre la sera i suoi parlamentari hanno indicato. Oppure prendiamo il centrodestra che sembra puntare a dare l’idea di essere unito più che a fare una proposta. A proposito, che cosadella ritirata di Berlusconi? Era già scritta. Ha voluto credere a quello che gli hanno fatto credere e che ...

