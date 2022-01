VIDEO Berrettini-Carreno Busta 3-0, Australian Open 2022: highlights e sintesi. Azzurro superiore (Di domenica 23 gennaio 2022) Matteo Berrettini è ai quarti di finale dell’Australian Open 2022, riportando l’Italia tra i migliori otto a trentuno anni di distanza da Cristiano Caratti. Il tennista Azzurro è riuscito ad avere ragione dell’iberico Pablo Carreno Busta in tre set conclusi sul 7-5 7-6 6-4 in poco meno di due ore e mezza; un punteggio che potrebbe parlare di una sfida equilibrata, ma la testa di serie numero 7 del seeding aveva quest’oggi una se non due marce in più. Partita condotta dall’inizio alla fine per Matteo, che non ha sofferto minimamente le sortite offensive dello spagnolo, aggrappatosi alle proprie capacità di fondo e di far correre la palla per rimanere in partita. Ma quest’oggi con l’Azzurro non c’era risposta che teneva: ventotto ace messi a segno (ed un ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Matteoè ai quarti di finale dell’, riportando l’Italia tra i migliori otto a trentuno anni di distanza da Cristiano Caratti. Il tennistaè riuscito ad avere ragione dell’iberico Pabloin tre set conclusi sul 7-5 7-6 6-4 in poco meno di due ore e mezza; un punteggio che potrebbe parlare di una sfida equilibrata, ma la testa di serie numero 7 del seeding aveva quest’oggi una se non due marce in più. Partita condotta dall’inizio alla fine per Matteo, che non ha sofferto minimamente le sortite offensive dello spagnolo, aggrappatosi alle proprie capacità di fondo e di far correre la palla per rimanere in partita. Ma quest’oggi con l’non c’era risposta che teneva: ventotto ace messi a segno (ed un ...

