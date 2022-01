Traffico Roma del 23-01-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione è tornata scorrevole la circolazione sulla A1 firenze-prima o solo incidente avvenuto nei pressi di Ponzanono proseguono i lavori sulla Cassia bis dei prossimità di Formello in direzione di Viterbo di nuovo transitabile via del Trullo in precedenza a chiusa per un incidente all’altezza di via di Vigna Consorti in corso a Centocelle una manifestazione culturale chiusa per l’intera giornata via dei Castani tra via dei Glicini e Piazza San Felice da Cantalice modifiche di percorso per le linee bus di zona ancora alti livelli di smog nella capitale limitazioni anche per i veicoli più inquinanti in fascia verde Fermi quindi fino alle 20:30 moto e motorini fino a Euro 1 auto a benzina e diesel fino a Euro 2 ulteriori limitazioni poi per i veicoli diesel con lo stop agli Euro 3 che ...