Serie A: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di domenica 23 gennaio 2022) La classifica dei rigori assegnati nel campionato di Serie A. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più rigori a favore, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di rigori a favore, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa la classifica dei penalty a sfavore, 13. I rigori A favore E contro 2021/2022 LA classifica DEI PALI E DELLE TRAVERSE GLI EPISODI VAR A ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa ladei penalty a s, 13. I2021/2022 LADEI PALI E DELLE TRAVERSE GLI EPISODI VAR A ...

Advertising

sportface2016 : Nono rigore per il #Napoli: la classifica dei rigori a favore e contro del campionato #SerieA #NapoliSalernitana - ilbanale : Con il metro con cui danno certi rigori in serie A la Roma dovrebbe essere prima a punteggio pieno… - sportface2016 : Ottavo rigore per il #Napoli in questo campionato: la classifica a favore e contro #NapoliSalernitana - CalcioOggi : Serie A, Cagliari-Fiorentina 1-1 con rissa e rigori sbagliati! Alle 15 LIVE Toro-Sassuolo e Spezia-Samp -… - tuttoatalanta : Rigori sbagliati, tanto nervosismo: 1-1 tra Cagliari-Fiorentina -