Scontro durissimo in Empoli-Roma: esce in lacrime in barella (Di domenica 23 gennaio 2022) Durante il primo tempo di Empoli-Roma è andato in scena uno Scontro del tutto fortuito tra Nicolò Zaniolo e Riccardo Marchizza nel quale il difensore dell’Empoli ha avuto la peggio ed è stato costretto a lasciare il campo in barella. Marchizza Empoli InfortunioDalle prime immagini si teme un infortunio al ginocchio, ma ancora non è chiaro se si tratti di una semplice distorsione o di qualcosa di molto più serio. In ogni caso auguriamo il meglio allo sfortunato Marchizza sperando non sia nulla di grave. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 23 gennaio 2022) Durante il primo tempo diè andato in scena unodel tutto fortuito tra Nicolò Zaniolo e Riccardo Marchizza nel quale il difensore dell’ha avuto la peggio ed è stato costretto a lasciare il campo in. MarchizzaInfortunioDalle prime immagini si teme un infortunio al ginocchio, ma ancora non è chiaro se si tratti di una semplice distorsione o di qualcosa di molto più serio. In ogni caso auguriamo il meglio allo sfortunato Marchizza sperando non sia nulla di grave. Matteo Brignone

Advertising

aldragon8 : @a_meluzzi i Governi devono puntare sui farmaci profilattici LIBERI!!!!!!!!!! Sarà uno scontro durissimo in Europa… - sportli26181512 : Napoli, Osimhen scalpita: vuole convincere Spalletti per giocare dal 1' con la Salernitana: Due mesi fa Victor Osim… - Majakovsk73 : 2/3 #Kazachstan arresti importanti, morti misteriose e dimissioni in massa della famiglia o degli affiliati al clan… - RenzoRavotti : @Eurosport_IT Scontro durissimo però... - infoitcultura : Love is in the air anticipazioni: Serkan contro di lei, scontro durissimo in famiglia -