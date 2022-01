Quirinale | Nesci | ' no veti su Draghi | rischio di dover ritrattare'

(Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Da questa assemblea presidente deve arrivarti il nostro sostegno e la forza che questo gruppo parlamentare rappresenta. Ma sia chiaro anche il mandato politico che ti diamo. Nessun veto, né tanto meno a, non possiamo permetterci i “mai” che poi saremmo costretti a rivedere perché il quadro politico è in continua evoluzione, perdendo credibilità. L'altra cosa che voglio dire è che serve un patto di legislatura, con tutte le forze politiche e a prescindere da chi andrà al Colle: non possiamo dare un messaggio di caos al Paese sulla gestione della pandemia e del Pnrr". Cossì la sottosegretaria Dalila, a quanto apprende l'Adnkronos, intervenendo all'assemblea dei grandi elettori M5S.

Per ilsosterrò il candidato espresso dal M5s, siamo compatti intorno al presidente Conte e alla sua linea", spiega. Per me esistono solo le trattative portate avanti dal Movimento e ...... rimarcano fonti del M5s, - il leader della Lega Matteo Salvini, a Roma, per parlare di. ... i think tank che fanno capo ai sottosegretari Dalilae Carlo Sibilia, per sostenere la ...non possiamo dare un messaggio di caos al Paese sulla gestione della pandemia e del Pnrr". Cossì la sottosegretaria Dalila Nesci, a quanto apprende l'Adnkronos, intervenendo all'assemblea dei grandi ...A due giorni dalla prima chiama per l’elezione del presidente della Repubblica, e alla vigilia dell’ultima assemblea dei grandi elettori del Movimento 5 Stelle prima del voto, l’episodio rivela più la ...