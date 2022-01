Quirinale, in corso vertice centrosinistra | Conte: 235 voti M5s per un presidente che rappresenti gli italiani | Letta: nessun nome alla ... (Di domenica 23 gennaio 2022) alla vigilia del primo voto per eleggere il prossimo presidente della Repubblica, il centrosinistra si è riunito alla Camera. Presenti Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Conte : 'Il M5s ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 gennaio 2022)vigilia del primo voto per eleggere il prossimodella Repubblica, ilsi è riunitoCamera. Presenti Enrico, Giuseppee Roberto Speranza.: 'Il M5s ...

