Quirinale | Conte | ' Riccardi non alla prima chiama per confronto con centrodestra'

Roma, 24 gen (Adnkronos) - Il nome di Andrea Riccardi "ci renderebbe orgogliosi di essere rappresentati come italiani", "ci siamo detti che non lo proponiamo domani perché abbiamo invitato a confronto anche le forze di centrodestra e sarebbe contraddittorio metterlo in votazione da subito, prima che il confronto si realizzi nelle prossime ore e giorni". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, lasciando Montecitorio dopo l'assemblea dei grandi elettori pentastellati.

