Programmi TV di stasera | domenica 23 gennaio 2022 Lo scandalo Epstein ad Atlantide

(Di domenica 23 gennaio 2022)Rai1, ore 21.25: La Sposa Fiction. Il cadavere ritrovato è quello di Giorgia, la prima moglie di Italo. L’autopsia lo scagiona dall’accusa di omicidio, ma distrugge anche ogni sua speranza di vederla tornare. L’uomo, per il dolore, tenta un gesto estremo, ma Maria riesce a dissuaderlo. Durante il funerale, Italo viene a sapere che Vittorio aveva raggirato la famiglia della defunta moglie e, in un impeto d’ira contro lo zio, lo picchia e abbandona il casale. Con Vittorio costretto a letto e Italo sparito nel nulla, Maria deve gestire tutto, ma dimostra di essere molto capace e riesce addirittura a migliorare le condizioni dei braccianti. Rai2, ore 21.00: The Rookie Serie Tv. 4×03 Sulla linea di fuoco: Nolan e Lucy riescono a trarre in salvo un uomo da un incendio, ma all’interno dell’edificio in fiamme c’è un cadavere che non sembra essere morto a causa ...

PiccoloDrago65 : Come da tradizione, prima di ogni match della mia amatissima #Juve ribadisco l'invito a tutti i dajuventino pseudo… - infoitcultura : Programmi guida TV stasera 19 gennaio 2022: film prima serata - infoitcultura : Programmi Tv stasera venerdì 21 Gennaio 2022: Film live Rai, Mediaset e DMAX - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 22 Gennaio 2022 - infoitcultura : Programmi Tv stasera sabato 22 Gennaio 2022: Film live attualità intrattenimento -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera

leggi anche Cosa vediamoin tv? Ecco idel 3 gennaio 2022 E' molto importante dunque imparare ad osservarlo e a comprendere il perché di determinati atteggiamenti. Quello che non ...Las Vegas Per gli appassionati delle serie TV, su Rai 2 e Rai 2 hd, andrà in onda, in prima serata, un nuovo episodio di C. S. I. Las Vegas. La serie televisiva statunitense CSI è una serie ...Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’imperdibile appuntamento con Che Tempo Che Fa, il salotto di Rai 3 che vede alla conduzione Fabio Fazio. Con lui le ‘presenze fisse’ di Luciana Littizzetto ...Su Canale 5 dalle 21.44 Grande Fratello Vip. Su Rai Uno The Voice Senior, su Canale 5 Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip ...