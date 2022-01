Probabili formazioni Milan-Juve: le mosse di Pioli e Allegri (Di domenica 23 gennaio 2022) Probabili formazioni Milan Juve: le mosse di Pioli e Allegri a San Siro. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Cresce l’attesa per il calcio d’inizio di Milan-Juve che chiuderà la 23esima giornata di Serie A. Queste le Probabili scelte di Pioli e Allegri. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic, Massias, Diaz, Leao, Ibrahimovic Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, McKennie; Morata, Dybala. All. Allegri L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022): ledia San Siro. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Cresce l’attesa per il calcio d’inizio diche chiuderà la 23esima giornata di Serie A. Queste lescelte di(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic, Massias, Diaz, Leao, Ibrahimovicntus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, McKennie; Morata, Dybala. All.L'articolo proviene da Calcio News 24.

