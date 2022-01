LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2022 in DIRETTA: caduta e paura per Sofia Goggia. Curtoni al comando davanti a Tippler e Brignone (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI 12.23 Riparte la gara! Al via Ramona Siebenhofer. 12.22 Il fatto di aver visto Sofia Goggia arrivare al traguardo sulle sue gambe è consolante: i primi segnali sembrano positivi dopo il grandissimo spavento. 12.20 Aveva fatto un errore due porte prima frenando bruscamente Goggia e poi è arrivata una bruttissima divaricata, in posizione quasi di spaccata. Veramente un movimento pericolosissimo. 12.18 E’ entrata nella tenda per essere soccorsa Sofia Goggia: la bergamasca adesso farà una prima verifica delle condizioni dei legamenti. 12.17 E’ sugli sci Sofia ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 12.23 Riparte la gara! Al via Ramona Siebenhofer. 12.22 Il fatto di aver vistoarrivare al traguardo sulle sue gambe è consolante: i primi segnali sembrano positivi dopo il grandissimo spavento. 12.20 Aveva fatto un errore due porte prima frenando bruscamentee poi è arrivata una bruttissima divaricata, in posizione quasi di spaccata. Veramente un movimento pericolosissimo. 12.18 E’ entrata nella tenda per essere soccorsa: la bergamasca adesso farà una prima verifica delle condizioni dei legamenti. 12.17 E’ sugli sci...

