LIVE – Biathlon | staffetta maschile Anterselva 2022 | aggiornamenti in DIRETTA

La DIRETTA testuale della staffetta maschile di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon. Siamo arrivati all'ultima gara di questo appuntamento italiano. Atleti al via a partire dalle ore 12.15. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. 12.28 – Al primo cambio: Francia in testa, a 8? Norvegia, a 19? Svizzera, Germania, Bielorussia, a 28? Russia, Ucraina. Italia a 48? 12.23 – Secondo poligono: un errore per Svizzera, Francia, Germania, doppio errore per Russia, Norvegia. Tre errori per Bormolini 12.16 – Primo poligono: errore di Bormolini che copre con la ricarica, Russia, Norvegia, Francia

