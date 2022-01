Esce il primo numero de La Settimana Enigmistica: è il 23 gennaio 1932 (Di domenica 23 gennaio 2022) 23 gennaio 1932: ispirato dalle nuove proposte del mercato editoriale europeo e oltre – nello specifico austriaco e americano – l’ingegnere Giorgio Sisini pubblica il primo numero di quella che a distanza di quasi un secolo rimane l’appuntamento Settimanale indispensabile per quasi un milione di italiani: La Settimana Enigmistica. Ingegnere di sangue blu – è infatti Conte di Sant’Andrea, riconducibile al ceppo nobile della Romangia, Sardegna, Giorgio Sisini è un uomo dai mille interessi e dalle altrettante risorse: trasferitosi a Milano contro l’approvazione della famiglia, in un momento di ristrettezze economiche fiuta il possibile affare intorno all’Enigmistica, una delle sue tante passioni: una pubblicazione nuova, mai vista in Italia, un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) 23: ispirato dalle nuove proposte del mercato editoriale europeo e oltre – nello specifico austriaco e americano – l’ingegnere Giorgio Sisini pubblica ildi quella che a distanza di quasi un secolo rimane l’appuntamentole indispensabile per quasi un milione di italiani: La. Ingegnere di sangue blu – è infatti Conte di Sant’Andrea, riconducibile al ceppo nobile della Romangia, Sardegna, Giorgio Sisini è un uomo dai mille interessi e dalle altrettante risorse: trasferitosi a Milano contro l’approvazione della famiglia, in un momento di ristrettezze economiche fiuta il possibile affare intorno all’, una delle sue tante passioni: una pubblicazione nuova, mai vista in Italia, un ...

