Coppa d’Africa 2022: la Tunisia batte 1-0 la Nigeria e vola ai quarti di finale (Di domenica 23 gennaio 2022) Arriva il nome della seconda squadra qualificata ai quarti di finale della Coppa d’Africa di calcio 2022. È la Tunisia che raggiunge il Burkina Faso battendo negli ottavi di finale per 1-0 la Nigeria in un match molto equilibrato e ricco di tensione dal primo all’ultimo minuto. Il primo tempo è spento, a parte per i primi minuti: botta e risposta prima con Taibi per i tunisini, poi con Aribo, ma le difese sono ben attente e l’equilibrio regna sovrano. Nella ripresa si sblocca subito il risultato: al 47? Msakni fa tutto da solo, evita la pressione avversaria, anche con una finta, poi spara dalla distanza e insacca l’1-0! Completa l’opera anche la papera di Okoye, che non trattiene. Altro momento decisivo al 66?: la ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Arriva il nome della seconda squadra qualificata aididelladi calcio. È lache raggiunge il Burkina Fasondo negli ottavi diper 1-0 lain un match molto equilibrato e ricco di tensione dal primo all’ultimo minuto. Il primo tempo è spento, a parte per i primi minuti: botta e risposta prima con Taibi per i tunisini, poi con Aribo, ma le difese sono ben attente e l’equilibrio regna sovrano. Nella ripresa si sblocca subito il risultato: al 47? Msakni fa tutto da solo, evita la pressione avversaria, anche con una finta, poi spara dalla distanza e insacca l’1-0! Completa l’opera anche la papera di Okoye, che non trattiene. Altro momento decisivo al 66?: la ...

