Ciclocross oggi | Coppa del Mondo Hoogerheide 2022 | orari | tv | programma | streaming

(Di domenica 23 gennaio 2022) Siamo giunti al capitolo conclusivo delladeldi2021-23 gennaio, infatti, andrà in scena l’ultima tappa didel, nei Paesi Bassi, nell’ormai classico percorso del Brabante Settentrionale. Essendosi conclusa, nella scorsa settimana a Flamanville, ladelper le categorie Junior e Under23, sia maschile che femminile, quest’la scena è tutta per Uomini e Donne Élite nel GP Andrie Van der Pole. I verdetti per quel che riguarda le classifiche generali didelsono già arrivati ma, considerando anche la startlist ricca di prestigiosi atleti, sia tra gli uomini che tra le donne, è lecito ...

è arrivata la conferma: l'Under 23 Davide Toneatti e lo junior Tommaso Cafueri faranno parte del team azzurro che il 29 e 30 gennaio parteciperà ai mondiali di ciclocross a Fayetteville. Siamo giunti al capitolo conclusivo della Coppa del Mondo di Ciclocross 2021-2022: oggi 23 gennaio, infatti, andrà in scena l'ultima tappa di Coppa del Mondo a Hoogerheide, nei Paesi Bassi, nell'ormai classico percorso del Brabante Settentrionale. Nuova tappa per l'X2O Trofee di ciclocross, la sesta della stagione, andata in scena in quel di Hamme. In gara prima le donne e poi gli uomini, con al femminile il trionfo di Lucinda Brand, mentre al maschile