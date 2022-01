Architetto si fa monaca | Cosa c’è dietro una simile scelta?

(Di domenica 23 gennaio 2022) Giovane e promettentelascia tutto per seguire Cristo. Lei ha detto un sì pieno e completo al progetto inaspettato che Dio aveva in serbo perché quella voce che la chiamava, non poteva essere ignorata. Dio chiama chi ama e Chiara ha detto un sì pieno. Ecco la sua storia. Chiara una giovane in carriera L'articolosi fac’èuna? proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Architetto monaca

La Luce di Maria

Grazie all'impegno dell'associazione La Dramaturgie e alla collaborazione con l'Tommaso ... che è solidamente attiva da anni nel quartiere di Tor Bella. Saverio Verini Articolo ...L'attività di miniaturista al femminile dellatedesca non è un caso isolato, ma si affianca ... ma pure. Seguono i disegni dei progetti della villa (esposti per la prima volta) e le ...Giovane e promettente architetto lascia tutto per seguire Cristo. Lei ha detto un sì pieno e completo al progetto inaspettato che Dio aveva in serbo perché quella voce che la chiamava, non poteva esse ...Correva l’anno 1642, quando la Duchessa Camilla Virginia Savelli, nobildonna romana nonché moglie di Pier Francesco Farnese, incaricò l’architetto Francesco Borromini di progettare un convento ai pied ...