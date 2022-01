Abraham e Oliveira trascinatori | come gode Mou | Roma | un primo tempo da urlo e poker all' Empoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 gennaio 2022)(ITALPRESS) – Laottiene un perentorio quanto prezioso successo esterno, espugnando il “Castellani” diper 4-2. Tutto facile per i giallorossi di Josè Mourinho, che chiude ilavanti per 4-0, con doppiettae reti die Zaniolo. Nella ripresa, però, il “solito” pericoloso rallentamento dei capitolini. Troppo brutta per essere vera la prestazione della squadra di casa, che ha offerto la peggior prova stagionale, soprattutto a livello difensivo, dimostrando un netto passo indietro in termini di personalità. Nuovo infortunio da registrare per l': quello di Marchizza, uscito in barella dal campo. Lapassa in vantaggio al 24? quando Abramah, anticipando Ismajli, si avventa su una ...