(Di sabato 22 gennaio 2022) Melbourne, 22 gen. -(Adnkronos) - Janniksi qualificaottavi di finale dell', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il ventenne altoatesino numero 10 del mondo e 11 del seeding, sconfigge il giapponese Taro, numero 120 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3, 6-1 in due ore e 40 minuti.

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA AGLI OTTAVI Battuto in 5 set Alcaraz (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6)… - Eurosport_IT : ?? BOOM ?? 'Jannik Sinner sta cercando un supercoach, John McEnroe, potresti essere tu?' McEnroe: '??' ?… - Eurosport_IT : MATTEO STRA-TO-SFE-RI-CO! ???????? L’azzurro vince una maratona con Alcaraz al super tiebreak, agli ottavi ci va Berre… - TV7Benevento : **Tennis: Australian Open, Daniel ko in 4 set e Sinner agli ottavi**... - AnnamaEsposito : Sinner batte Daniel agli Australian Open e avanza agli ottavi @corriere -

Un Rosso relativo, quello sceso in campo a caccia degli ottavi di finale dell'Open che alla fine chiude 6 - 4 1 - 6 6 - 3 6 - 1 e aspetta il vincente di Andujar - De Minaur. Il giapponese ...Segui il LIVE su Sportface.it TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMIOPEN CALENDARIO, PROGRAMMA E TV COME E QUANDO SEGUIRE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA DIRETTA SINNER - DANIEL 6 - 4, ...Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il ventenne altoatesino numero 10 del mondo e ...L'altoatesino a corrente alternata passa in 4 set 6-4 1-6 6-3 6-1 con un brutto momento di vuoto nel secondo. Ora lo aspetta il vincente di Andujar-De Minaur ...