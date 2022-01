Taranto | spari in centro | feriti due poliziotti

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Due agenti di polizia sono rimastiquesta mattina a, intorno alle ore 11.45, nel centrale viale Magna Grecia, durante un’attività di controllo in cui sono stati raggiunti da colpi di pistola. Uno dei due, rimasto a terra, è stato soccorso e portato in ospedale. A quanto si apprende le loro condizioni non sono gravi. Una persona è stata arrestata. Secondo le prime informazioni, glisarebbero avvenuti dopo il fermo di un uomo che ha estratto l’arma e ha sparato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Bari Taranto, inseguimento e spari contro la polizia: due agenti feriti, uno grave - corrmezzogiorno : #Bari Taranto, inseguimento e spari contro la polizia: due agenti feriti, uno grave -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto spari

... finanziati dal Comune 45 progetti ideati dagli studenti In Puglia Foggia,contro le finestre ... indagato e perquisito Cronaca 12 Gen 2022 Teatro Fusco, oggi a'L'illusionista Rota' con ...... 'episodio da non sottovalutare' Liberaesprime innanzitutto solidarietà e vicinanza alla Prof.ssa Anna Fiore, presidente del Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana di, per ...L'uomo apre il fuoco contro la volante che lo insegue. Catturato dopo pochi minuti. I due agenti non sarebbero in gravi condizioni ...Due poliziotti sono stati feriti a Taranto con alcuni colpi di pistola da un uomo fermato per un controllo. Uno dei poliziotti è stato ferito in modo più lieve alla mano, l’altro è stato colpito al co ...