Sofia Goggia vince la discesa di Cortina | Fontana | “Tutti in piedi ad applaudirla”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Attiliosi trova presso Lombardia. 2l1Spof hc0am12or52eh4 ·inad applaudire, ancora una volta, la bergamasca! Strepitosa ente!!! Salutiamo con entusiasmo il successo della sciatrice lombarda a, in attesa di tifare per lei alle imminenti Olimpiadi invernali che il 4 febbraio prenderanno il via a Pechino. . Sesto successo stagionale L'articolo L'Opinionista.

si rialza dalla caduta dello scorso fine settimana e porta a casa la 17esima vittoria in carriera e la sesta stagionale sull' Olimpya delle Tofane , a Cortina. Si conferma così la ...AOSTA -ha vinto la discesa di Coppa del mondo di sci a Cortina d'Ampezzo. L'Azzurra ottiene il suo quarto successo nelle discese libere, il sesto stagionale calcolando anche due supergiganti. ...Ad appena una settimana dalla spaventosa caduta di Zauchensee, che aveva fatto temere il peggio in vista delle imminenti Olimpiadi di Pechino, Sofia Goggia è ...È immediatamente tornata a farci sognare Sofia Goggia. Dopo la fortissima botta subita nella caduta di Altenmarkt Zauchensee è bastata una settimana e qualche prova sull'Olympia delle Tofane per far ...