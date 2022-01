“Signorini mi ha chiamata perché mi voleva al GF Vip anche senza Alex”, Delia Duran svela un retroscena – VIDEO (Di sabato 22 gennaio 2022) Delia Duran dopo la diretta del Grande Fratello Vip si è sfogata con Sophie Codegoni svelando che la produzione del reality show l’avrebbe voluta dentro la Casa ben prima, proprio perché era piaciuta molto ad Alfonso Signorini. “Signorini mi ha chiamata perché mi voleva al GF Vip”, parla Delia Duran Non si risolvono qua dentro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 22 gennaio 2022)dopo la diretta del Grande Fratello Vip si è sfogata con Sophie Codegonindo che la produzione del reality show l’avrebbe voluta dentro la Casa ben prima, proprioera piaciuta molto ad Alfonso. “mi hamial GF Vip”, parlaNon si risolvono qua dentro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : “Signorini mi ha chiamata perché mi voleva al GF Vip anche senza Alex”, Delia Duran svela un retroscena – VIDEO… - Erika_TeamLH44 : @staticisorrisi Perché è un pochino sfortunata con gli uomini lì dentro. L'aveva chiamata una volta così Signorini… - Deserteagle571 : non è che Signorini la chiamata perché deve di nuovo essere immune sta spaccatura di ??#GFVIP - BarbaraTiroli : Delia viene chiamata in causa e lei dice che non ha parole...signorini è basito... soleil chiede ad Alex di prender… - AzdoraL : RT @susannamaff: Ieri Delia ha detto che Signorini l'ha chiamata molto prima del gf. Oggi dice che l'hanno chiamata quando Alex era dentro.… -