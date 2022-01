Scoperto da TESS | il più eccentrico dei pianeti

(Di sabato 22 gennaio 2022) TOI-2257 b è un esopianeta simile a Nettuno (viene detto sub-nettuniano) dall’orbita molto strana. Per gli astronomi è l’esopianeta con l’orbita più eccentrica mai osservata. Lo hadalnel 2021. Potrebbe essere abitabile… ma fino a un certo punto. TOI-2257 b è un esopianeta simile a Nettuno, lontano 188 anni luce dalla Terra (NASA) – curiosauro.itL’orbita eccentrica di TOI-2257 b Questo pianeta, chiamato TOI-2257 b, orbita attorno a una stella di tipo M, cioè una nana rossa distante duecento anni luce da noi. Secondo gli astronomi, l’esopianeta impiega 35,2 giorni per completare un’orbita intorno alla sua stella. Eppure l’esopianeta dista 0,145 UA dal corpo di attrazione… Ecco perché definiamo TOI-2257b l’esopianeta sub-nettuniano piùmai. A trovarlo è stato. ...

Advertising

MEB_Tess : @EsercitoCrucian Si ma è veramente un freak show... Stesso canale ma un altro programma, in uno viene scoperto e ac… - AstrospaceI : Scoperto da TESS, TOI-2257b è il più eccentrico esopianeta attorno a una nana rossa. La sua temperatura suggerisce… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto TESS

Il cittadino hail pianeta analizzando i dati raccolti dal Transiting Exoplanet Survey Satellite () della NASA. Il corpo celeste, chiamato TOI - 2180 b , ha una massa tre volte quella di ...Mentre il periodo orbitale di TOI - 2180 b non è del tutto confermato, gli scienziati prevedono chevedrà di nuovo il pianeta a febbraio. "Eventi di transito ? sono la strada migliore per ...Può un semplice cittadini scoprire un pianeta? Sì, e Tom Jacobs lo ha fatto nel 2020. Le sue scoperte, adesso, sono state pubblicate.Un gruppo di astronomi e semplici appassionati ha scoperto un pianeta nascosto delle dimensioni di Giove in un lontano sistema solare, e dovrebbero avere la possibilità di vederlo di nuovo presto.