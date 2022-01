Rugby, Challenge Cup: le Zebre durano un tempo, poi volano i Warriors (Di sabato 22 gennaio 2022) Si è conclusa a Parma la sfida valida per la quarta giornata di Challenge Cup tra le Zebre Parma e i Worcester Warriors. Con un solo turno ancora da giocare questa era una sfida decisiva per entrambe le formazioni per restare in corsa almeno virtualmente per i playoff e per i padroni di casa era anche la chance per conquistare la prima vittoria stagionale. Che non arriva. Parte subito in salita il match per i padroni di casa. Un fallo in difesa permette a Worcester di trovare una rimessa laterale a 5 metri dalla linea di fondo. Touche vincente, con il capitano Annett che schiaccia per la prima meta del match. Searle trasforma e punteggio che va sullo 0-7 al 5’. Reagiscono le Zebre Parma, che con un paio di falli risalgono il campo e premono a un passo dalla linea di meta inglese, ma un avanti fa fallire l’occasione. La ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Si è conclusa a Parma la sfida valida per la quarta giornata diCup tra leParma e i Worcester. Con un solo turno ancora da giocare questa era una sfida decisiva per entrambe le formazioni per restare in corsa almeno virtualmente per i playoff e per i padroni di casa era anche la chance per conquistare la prima vittoria stagionale. Che non arriva. Parte subito in salita il match per i padroni di casa. Un fallo in difesa permette a Worcester di trovare una rimessa laterale a 5 metri dalla linea di fondo. Touche vincente, con il capitano Annett che schiaccia per la prima meta del match. Searle trasforma e punteggio che va sullo 0-7 al 5’. Reagiscono leParma, che con un paio di falli risalgono il campo e premono a un passo dalla linea di meta inglese, ma un avanti fa fallire l’occasione. La ...

