Requiem per Draghi: ha perso il whatever it takes. La stroncatura di Foreign Policy: anche al Quirinale Mario potrebbe non avere soluzioni sui problemi dell’Italia (Di sabato 22 gennaio 2022) Altro che uomo dei miracoli. “Mario Draghi non ha più il whatever it takes”. Dopo gli endorsement del Financial Times e del New York Times (leggi l’articolo), per SuperMario arriva pure la stroncatura dell’autorevole rivista Usa (qui l’articolo) specializzata in affari internazionali Foreign Policy. Che sia primo ministro o presidente della Repubblica, cambia poco. L’ANALISI. Perché “potrebbe non avere la soluzione ai problemi dell’Italia”, si legge nel somMario dell’articolo dedicato a Mr. Bce, che definisce impalpabile il suo mandato a Palazzo Chigi. E l’analisi, vergata dal professor Adam Tooze della Columbia University, ne spiega anche le ragioni: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 22 gennaio 2022) Altro che uomo dei miracoli. “non ha più ilit”. Dopo gli endorsement del Financial Times e del New York Times (leggi l’articolo), per Superarriva pure ladell’autorevole rivista Usa (qui l’articolo) specializzata in affari internazionali. Che sia primo ministro o presidente della Repubblica, cambia poco. L’ANALISI. Perché “nonla soluzione ai”, si legge nel somdell’articolo dedicato a Mr. Bce, che definisce impalpabile il suo mandato a Palazzo Chigi. E l’analisi, vergata dal professor Adam Tooze della Columbia University, ne spiegale ragioni: ...

