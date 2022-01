Quirinale, vertice centrodestra nel pomeriggio: Berlusconi ancora ad Arcore (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sull’imminente voto per il Quirinale niente Villa Grande, stavolta il vertice di centrodestra sul Colle convocato da Matteo Salvini, si dovrebbe tenere nel pomeriggio a Roma, probabilmente alle 16. Silvio Berlusconi per ora dovrebbe restare a Arcore e collegarsi da remoto. Via Zoom prevista la partecipazione di Luigi Brugnaro, di Coraggio Italia. Tutto fa pensare che il Cav sia vicino al passo indietro di fronte al pressing sempre più forte del leader della Lega e di Giorgia Meloni. Spazientiti dai tentennamenti sulla sua candidatura al Quirinale, Lega e Fdi più volte hanno chiesto un incontro chiarificatore, spuntando per oggi a Roma la convocazione di quel vertice di centrodestra che si sarebbe dovuto tenere due ... Leggi su italiasera (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sull’imminente voto per ilniente Villa Grande, stavolta ildisul Colle convocato da Matteo Salvini, si dovrebbe tenere nela Roma, probabilmente alle 16. Silvioper ora dovrebbe restare ae collegarsi da remoto. Via Zoom prevista la partecipazione di Luigi Brugnaro, di Coraggio Italia. Tutto fa pensare che il Cav sia vicino al passo indietro di fronte al pressing sempre più forte del leader della Lega e di Giorgia Meloni. Spazientiti dai tentennamenti sulla sua candidatura al, Lega e Fdi più volte hanno chiesto un incontro chiarificatore, spuntando per oggi a Roma la convocazione di queldiche si sarebbe dovuto tenere due ...

