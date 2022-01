Moon Knight: nel trailer c'è un easter egg su Doctor Doom, secondo i fan (Di sabato 22 gennaio 2022) I fan Marvel hanno avvistato un easter egg a tema Doctor Doom nel primo trailer di Moon Knight, la nuova serie di Disney+. La nostra prossima visita nel MCU sarà grazie a Moon Knight, la nuova serie dei Marvel Studios in arrivo su Disney+, e dei fan sembrerebbero aver avvistato anche un easter egg su Doctor Doom nel primo trailer dello show. Da qualche giorno ormai l'attenzione dei fan del Marvel Cinematic Universe è tutta rivolta verso Moon Knight, la serie tv con protagonista Oscar Isaac, che di fatto sarà il primo appuntamento del 2022 con i Marvel Studios. E ovviamente il filmato è stato analizzato con minuzia, fotogramma per fotogramma. Sarà forse ... Leggi su movieplayer (Di sabato 22 gennaio 2022) I fan Marvel hanno avvistato unegg a temanel primodi, la nuova serie di Disney+. La nostra prossima visita nel MCU sarà grazie a, la nuova serie dei Marvel Studios in arrivo su Disney+, e dei fan sembrerebbero aver avvistato anche unegg sunel primodello show. Da qualche giorno ormai l'attenzione dei fan del Marvel Cinematic Universe è tutta rivolta verso, la serie tv con protagonista Oscar Isaac, che di fatto sarà il primo appuntamento del 2022 con i Marvel Studios. E ovviamente il filmato è stato analizzato con minuzia, fotogramma per fotogramma. Sarà forse ...

Advertising

badtasteit : #MoonKnight: il trailer è quello che è piaciuto di più tra le serie Marvel Studios - OCTOBERSKlES : cessu no vabbe e che ci fa ojc in moon knight??? - GianlucaOdinson : Chi è Moon Knight? Conosciamo il supereroe interpretato da Oscar Isaac - savemytears__ : unpopular opinion: secondo me moon knight sarà molto lenta come serie, ma voglio lo stesso sapere come l’hanno sviluppata - cinefilosit : Moon Knight: 7 storyline della fase 4 del MCU che potrebbe esplorare #ILoveCInefilos -