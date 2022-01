Massimo Ranieri e il desiderio di essere padre a 71 anni

(Di sabato 22 gennaio 2022) Voglio diventarea 71». Il settantenne, fra pochi giorni protagonista a Sanremo, lo ha rivelato in un’autobiografia appena uscita dal titolo Tutti i sogni ancora in volo. E lo ha ribadito in un’intervista al Messaggero: «Per fortuna l’uomo anche a una certa età può procreare e io, lo dico con grande

Advertising

NekOfficial : Ci rivediamo presto... sul palco di Sanremo! Grazie dell'invito Massimo Ranieri! @Ranieri_Calone @SanremoRai… - _bobimami : RT @Saverio50257931: #TheVoiceSenior Massimo Ranieri è Massimo Ranieri. - Saverio50257931 : RT @Saverio50257931: #TheVoiceSenior Massimo Ranieri è Massimo Ranieri. - zazoomblog : Massimo Ranieri lancia una bomba: “Dopo il Festival di Sanremo …” - #Massimo #Ranieri #lancia #bomba: - RADIOEFFEITALIA : Massimo Ranieri - Rose Rosse -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ranieri

duetterà con Nek con Anna verrà di Pino Daniele mentre Matteo Romano ha voluto insieme a sé Malika Ayane per esibirsi con Your song di Elton John. Sarà poi la volta di Michele Bravi ...si prepara a vivere una grande emozione, visto che tra pochi giorni calcherà il prestigioso palco dell'Ariston. Il noto cantante sarà infatti uno dei cantanti in gara questa nuova ...Massimo Ranieri si prepara a vivere una grande emozione, visto che tra pochi giorni calcherà il prestigioso palco dell'Ariston. Il noto cantante sarà infatti uno dei cantanti in gara questa nuova ediz ...Mancano dieci giorni all'inizio del festival e le agenzie di scommesse sono d'accordo: bisogna puntare su una coppia o su una big che torna all'Ariston. E no, non è Iva Zanicchi ...